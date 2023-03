Bragança: alunos se unem para comprar lanches de vendedor após ele ser proibido de vender em escola

Em meio a repercussão do caso de um vendedor de lanches que teria sido proibido de vender os salgados em frente a uma escola na última terça-feira (21), em Bragança, os alunos da instituição tiveram uma atitude generosa: decidiram comprar todos os lanches do comerciante. O momento foi registrado e viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (23). No vídeo, é possível observar a longa fila que se formou pelos alunos nos arredores da instituição, em busca de garantir o lanche do dia e ainda ajudar o vendedor.

O gesto de generosidade dos jovens veio após a direção da escola ter proibido a venda dos lanches em frente ao colégio. Segundo os registros nas redes sociais, os alunos sempre tiveram o hábito de consumir os salgados vendidos pelo rapaz, que já era conhecido no local e costumava vender os produtos há um certo tempo. Ainda segundo o relato dos internautas, o vendedor teria saído chorando do local após receber a notícia da proibição, já que essa era a forma de garantir uma fonte de renda.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)