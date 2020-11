Agentes do Detran atuarão na segurança viária na 'Operação Eleições 2020'

No próximo final de semana, agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) atuarão na "Operação Eleições 2020". As equipes do órgão de trânsito auxiliarão no fluxo e na segurança viária às proximidades dos locais de votação e apuração de votos. A Operação ocorrerá no domingo (15) e no dia 29 de novembro, data do segundo turno.

O Detran vai mobilizar 95 agentes de fiscalização em Belém e mais 13 municípios do interior: Abaetetuba, Barcarena, Tucuruí, Marabá, Paragominas, Santarém, Parauapebas, Redenção, Altamira, Itaituba, Castanhal, Capanema e Breves. Devido à grande movimentação de pessoas nas ruas no dia da votação, o planejamento da Operação Eleições 2020 foi baseado em experiências anteriores. Agora, com o cenário da pandemia de Covid-19, o Detran seguirá adotando todos os protocolos de higiene e distanciamento social como medidas preventivas.

Ivan Feitosa, coordenador de Operações do órgão, informa que os agentes estarão dispostos nas principais vias das sedes municipais às proximidades das zonas eleitorais, monitorando o fluxo de veículos. “Para evitar possíveis situações que prejudiquem a fluidez no trânsito durante a realização do pleito eleitoral, o Detran realizou um estudo prévio de prováveis variáveis em cada cidade, além de estudar formas de minimizar eventuais problemas de forma rápida”, explica o coordenador.

Plano de ações

O plano de ação inclui orientação no trânsito, direcionamento para vias alternativas, interdição e desobstrução de vias, caso necessário, controle do acesso de veículos aos locais de apuração de votos e atuações em casos de crimes de trânsito e veículos oficiais. Os detalhamentos e direcionamentos em Belém serão repassados de acordo com a necessidade constatada pelo operador da sala de comando, instalada no Centro Estadual de Inteligência.

Já nos municípios localizados nas áreas vinculadas às Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), que totalizam 12 na Operação, o apoio será de acordo com a necessidade do controle de fluxo e de interdições às proximidades dos locais de votação e de apuração no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).