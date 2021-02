Adepará fiscaliza revendas agropecuárias e produtos de uso veterinário

Revendas agropecuárias que funcionavam de forma irregular em sete municípios do nordeste paraense foram fiscalizadas pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), durante uma ação entre os dias 8 e 12 de fevereiro. As revendas comercializam produtos farmacêuticos e biológicos de uso veterinário.

Ao todo, 24 estabelecimentos de Santa Barbara, Castanhal, Benevides, Santo Antônio de Tauá, Santa Isabel, Terra Alta e Curuçá foram vistoriadas: três estavam com a licença de funcionamento vencida e duas, sem autorização da Adepará. Todas as revendas foram notificadas a apresentarem os documentos para regularização no prazo de até 30 dias.

Também foi identificado que os estabelecimentos estavam comercializando produtos farmacêuticos de uso veterinário fora do prazo de validade e venda fracionada, o que é proibido. As revendas foram autuadas no valor de 668 Unidade Padrão Fiscal (UPF-PA), e todas as apresentações de 42 tipos de produtos farmacêuticos foram apreendidos e serão destruídas por incineração, após lavrado os Termos de Apreensão.

A UPF-PA é o indexador que corrige as taxas cobradas pelo Estado, e tem reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Após o prazo para adequação instituído pelo Serviço Oficial, será realizada nova ação de fiscalização para comprovação das adequações, conforme determinado pela legislação vigente (Decreto 50/53/2004, Lei Estadual 6712/2005 e Decreto 2118/2006) e orientado pelos fiscais da Adepará.

A ação foi realizada pelos fiscais estaduais agropecuários Adriano Villar e Herika Bittencourt, da Gerência de Controle de Revendas de Produtos Agropecuários (Gcore), e pela fiscal estadual agropecuário Cleane Pantoja Pessoa, da Gerência Regional de Castanhal.