Adam Smith: mundo melhor é possível com as pessoas descobrindo a mensagem de Jesus

De passagem por Belém, neste final de semana, para participar como preletor do I Festival Internacional Boas Novas, promovido pelo Ministério Truth and Power Ministries da Igreja World Outreach Church, dos Estados Unidos, em parceria com igrejas evangélicas no Pará, com apoio do Grupo Liberal, o evangelista norte-americano Adam Smith, 44 anos, ratificou a missão de levar a Palavra de Deus a países em redor no mundo. Mas, por que essa atitude? Como ele mesmo explica, somente os ensinamentos de Jesus Cristo podem conduzir as pessoas a uma sociedade melhor.

Nascido na cidade de Sapulpa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, Adam Smith atua como presidente do Ministério Truth and Power Ministries da Igreja World Outreach Church. "Esta é minha primeira vez em Belém, e é uma cidade linda, de calor, com uma ótima comida, pessoas legais", destacou ele, após conceder entrevista à Radio Liberal FM, na quinta-feira (9) à tarde.

Caminhada

Adam disse que traz aos paraenses uma mensagem de esperança, porque muita gente perdeu a esperança na vida, por causa de decepções e outras situações, mas não se deve desanimar. Até porque "a esperança é o futuro, que existe um futuro, que existe um céu e que Jesus morreu por nós, ele nos ama e nós podemos recebê-lo e passar a eternidade com ele".

Essa mensagem contra o desânimo das pessoas diante dos desafios do cotidiano Adam Smith já levou a nove países. São eles: Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, Portugal, África do Sul, São Tomé de Príncipe, Cabo Verde, Gabão e Tanzânia.

Sobre como entende o crescimento de igrejas e comunidades evangélicas no mundo, Adam Smith pontuou que existem muitas pessoas que se mostram desanimadas, mas, por outro, lado, muitas pessoas estão conhecendo Jesus. E, então, a quantidade dessas pessoas que conhecem Jesus está crescendo, e isso é muito bom para a Humanidade, por várias razões, como disse o evangelista. "Mas quanto mais as pessoas se comportam como Jesus, você vai ter menos problemas no mundo", enfatiza.

Nesse sentido, a questão ambiental também se apresenta como importante. Sobre esse aspecto, Adam Smith afirmou que temos de tomar conta do Planeta Terra, o que melhor que pudermos.

Acerca das guerras no mundo e a violência observada nas cidades pelo mundo, como a violência contra a mulher e crianças e outras pessoas, Adam pontuou que o que se pode falar com relação a esse assunto é como Jesus disse, de que havia guerras e rumores de guerra no mundo. "Então, isso não me surpreende. E como eu falei, quantos mais as pessoas creem em Jesus, menos problemas você vai ter", afirmou.

Acerca do I Festival Internacional Boa Nova em Belém, Adam Smith disse que foi o 72º evento desse tipo, como parte de uma ação iniciada pelo Ministério desde 2004. "Nós estamos trazendo esperança, mas também estamos trazendo os pastores e as igrejas em unidade, e acreditamos que espiritualmente algo acontece na atmosfera. Nada estranho, mas quando o Senhor se mostra na cidade, as coisas começam a mudar", asseverou.

Mudança

Um exemplo de que o encontro com Jesus é algo que muda a vida de uma pessoa é a experiência vivenciada pelo próprio Adam Smith, quando ainda um jovem. Ele relatou que levava uma vida de festas, "mas existia um vazio dentro de mim, e eu não conseguiu preencher com nada". Contou que desfrutava de dinheiro, mulheres, amigos, drogas e bebidas alcoólicas.

"Mas, um dia, eu percebi: É Jesus. Então, eu fui para uma igreja, fui lá na frente, no altar, sozinho, e orei: Senhor, me perdoe! E eu senti como se uma mochila pesada estivesse saindo de cima de mim", narrou.

Adam Smith reforçou que naqueles tempos notava que algo estava faltando nele, ainda que estivesse bem de saúde, estava quase se graduando, estava prestes a fazer muito dinheiro, tudo aos 21 anos de idade. Descobriu Jesus e mudou tudo na vida dele, indicando ser possível uma vida nova para as pessoas e o mundo como um todo.