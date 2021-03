Ações da CPH nos portos paraenses recebem nota máxima de agência reguladora federal

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) recebeu a nota máxima na fiscalização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), órgão federal que regulamenta serviços portuários. A nota “A” na avaliação representa risco baixo de cometimento de infrações.

"Isso demonstra transparência e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo governador Helder Barbalho, que já foi ministro dos Portos e nos orientou a atuar sempre pela melhoria dos terminais hidroviários pelo Pará. Todas as nossas obras são fiscalizadas e outorgadas pela Antaq, daí a importância do nosso trabalho durante esses anos de gestão, mostrando competência e gerenciamento correto dessas obras. Quem ganha com isso são os paraenses, pois têm uma empresa preocupada com o conforto e segurança das pessoas", destaca Abraão Benassuly, presidente da CPH. O documento confirma a excelência na prestação de serviços da CPH, dentro do Plano Anual de Fiscalização 2021.

Terminais hidroviários pelo Pará

Na região do Baixo Amazonas, no Oeste paraense, a CPH entregou os terminais hidroviários nos municípios de Terra Santa, Faro, Prainha e Curuá. Neste ano, a Companhia vai entregar os de Almeirim, Santarém e do distrito de Santana do Tapará. Os terminais são construídos com recursos da Caixa Econômica Federal, e já receberam outorga da Antaq para operar na região.

No Baixo Amazonas, a CPH reconstrói os terminais de Óbidos e Monte Alegre. As obras no porto de Alenquer já foram autorizadas.

Todos os terminais hidroviários contam com infraestrutura moderna e confortável, como sala de embarque, banheiros, guichês para venda de passagens, TVs e bebedouros. Alguns também possuem terminais de cargas.

No Marajó, a CPH elabora projetos de reconstrução e adequação de infraestrutura hidroviária. Os municípios beneficiados são Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Chaves, Melgaço, Anajás, Bagre, Afuá, Soure, Breves e Portel. Todos os projetos já estão em fase de elaboração.

Terminais hidroviários turísticos também serão construídos em Maracanã, na região Nordeste; na região Sul do Pará, em Conceição do Araguaia; e na região do Xingu, em Senador José Porfírio.

A Região de Integração Tocantins será beneficiada com os terminais de Mocajuba e Acará, igualmente em elaboração do projeto executivo.

Os terminais de Icoaraci e Curuçambá, na Região Metropolitana de Belém, aguardam licitação para o começo dos projetos.