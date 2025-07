Acidente na BR-153: velório de motorista da UFPA é realizado no campus de Altamira

O velório de Ademilson Militão de Oliveira, motorista da Universidade Federal do Pará (UFPA), vítima do acidente da BR-153, é realizado nesta sexta-feira (18) no Auditório Petroni Gurardelli, no campus da universidade em Altamira. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) fez o traslado do corpo da capital paraense ao município, com chegada em Belém que estava prevista para as 15h.

Mais cedo, os corpos dos quatro membros da instituição que morreram no acidente foram transportados em uma operação conjunta da FAB e da Polícia Científica do Pará, que realizaram o traslado de Goiás até a capital paraense. A chegada à Base Aérea de Belém ocorreu por volta das 12h44, com a presença de familiares das vítimas. Um perito da Polícia Científica do Pará representou as famílias na liberação dos corpos junto à Polícia Científica de Goiás, conduzindo os trâmites necessários para o retorno ao estado natal.

Quem era Anderson?

Ademilson Militão, que dirigia o ônibus atingido pela carreta envolvida no acidente. Ele atuava como servidor da UFPA e foi descrito como um “homem de fé” e de um “coração generoso e humilde”. Ademilson também era atleta, e praticava pedalada e corrida.

O acidente

Cinco pessoas morreram no acidente entre uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus na rodovia BR-153. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (16), em Porangatu, região norte de Goiás. O acidente envolveu um micro-ônibus que transportava alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os estudantes participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás.

Central de Acolhimento

A UFPA mantém uma Central de Acolhimento no prédio Mirante do Rio, no Campus Básico (bairro Guamá), em Belém, com atendimento presencial às famílias das vítimas e aos demais envolvidos. No local, uma equipe multiprofissional — composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e pedagogos — está disponível para oferecer apoio emocional e orientação. O atendimento remoto também pode ser acessado pelo número (91) 98272-1213, para os casos em que o deslocamento até o campus não seja possível.

As ações realizadas pelas equipes de apoio incluem: comunicação direta com os familiares para a organização dos ritos de despedida; contato individual com os estudantes ainda em viagem; acolhimento remoto aos motoristas e aos servidores que integravam a caravana; e apoio emocional a familiares, amigos e coletivos estudantis impactados pelo ocorrido.