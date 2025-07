Acidente com micro-ônibus da UFPA: Universidade disponibiliza telefone para atendimento de alunos

Ainda sobre o acidente que vitimou três estudantes da instituição e um motorista, a Universidade Federal do Pará informa que o atendimento remoto segue disponível pelo número (91) 98272-1213 para contato individual com os estudantes ainda em viagem, para acolhimento remoto aos motoristas e aos servidores que integram a caravana e para apoio emocional a familiares, amigos e coletivos estudantis impactados pelo ocorrido.

O acidente com a delegação da UFPA ocorreu na rodovia BR-153, na altura do município de Porangatu, na região norte de Goiás, na madrugada de quarta-feira (16). Os estudantes iam participar do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia. Durante a cerimônia de abertura do congresso, realizada naquela mesma quarta-feira (16), na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, estudantes e representantes de diversos movimentos sociais prestaram uma homenagem às vítimas do trágico acidente.

Os corpos de três estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) chegaram a Belém na sexta-feira (18) e foram recebidos com homenagens e aplausos, à tarde, no campus da instituição em Belém. Familiares, amigos, colegas de curso e membros da comunidade acadêmica formaram um corredor humano para prestar as últimas reverências às vítimas do acidente.

Foram trazidos a Belém os corpos de Welfeson Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia Araújo Cordeiro. Leandro cursava Farmácia; Ana Letícia, Pedagogia; e Welfeson, Produção e Multimídia. Este último era natural do município de Limoeiro do Ajuru, no interior do Pará.