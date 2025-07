Acidente com micro-ônibus da UFPA: plano de acompanhamento para apoio emocional começa segunda (21)

A partir de segunda-feira (21), a Universidade Federal do Pará irá trabalhar em um plano de acompanhamento para apoio emocional a familiares, estudantes e à comunidade acadêmica. A iniciativa está relacionada ao trágico acidente com a delegação da UFPA que participaria de um Congresso da UNE em Goiânia (GO).

Três estudantes morreram no acidente. Os corpos de Welfeson Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia Araújo Cordeiro chegaram a Belém na sexta-feira (18), sendo velados na UFPA. Leandro cursava Farmácia; Ana Letícia, Pedagogia; e Welfeson, Produção e Multimídia, que era natural do município de Limoeiro do Ajuru, no interior do Pará.

Segundo o reitor da UFPA, Gilmar Pereira, o velório no campus é uma cerimônia simbólica, pois algo semelhante nunca havia ocorrido antes. “Eu não me lembro de nenhum outro velório feito aqui na universidade. Foi um pedido das famílias. E desde o início disse que as famílias tinham todo o direito de fazer onde quisessem, mas pediram que fosse aqui. Esse momento foi também com a intenção de dizer a eles que essa casa continua sendo deles”, disse.

O velório de Ademilson Militão de Oliveira, motorista da Universidade Federal do Pará (UFPA), vítima do acidente da BR-153, foi realizado, nesta sexta-feira (18), no Auditório Petroni Gurardelli, no campus da universidade em Altamira. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) fez o traslado do corpo da capital paraense ao município.