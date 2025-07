Acidente com micro-ônibus da UFPA: estudante recebe alta hospitalar em Goiânia

Um estudante da Universidade Federal do Pará recebeu alta hospitalar na sexta-feira. Ele é uma das vítimas do acidente ocorrido com a delegação da UFPA na manhã da última quarta-feira, 16 de julho, no trajeto para o Congresso da UNE, em Goiânia.

A informação consta do boletim oficial que a Universidade divulgou na sexta-feira (18), às 20h30. O estudante havia sido encaminhado inicialmente ao Hospital dos Olhos, em Goiânia. E, na quinta-feira (17), transferido para o Hospital Geral de Goiânia, para avaliação ortopédica. E, na sexta-feira (18), recebeu alta.

O acidente ocorreu na rodovia BR-163, em Porangatu, região norte de Goiás, e resultou na morte de três estudantes e de um motorista integrantes da comunidade acadêmica da UFPA vinculados aos campi de Belém e Altamira.