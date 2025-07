Acidente com micro-ônibus da UFPA: dois estudantes que estavam hospitalizados chegaram a Belém

Duas das vítimas do acidente com um micro-ônibus da Universidade Federal do Pará, e que estiveram hospitalizadas, retornaram a Belém na noite de sexta-feira (18). Ambas expressaram o desejo imediato de voltar à cidade após receberem alta nos hospitais do Tocantins, informou a Universidade Federal do Pará.

A UFPA, por meio da Fadesp, acrescentou que viabilizou o deslocamento, e uma equipe da Central de Acolhimento da UFPA aguardava os estudantes no aeroporto, prestando assistência às famílias. O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (16), em Porangatu, região norte de Goiás. E envolveu um micro-ônibus que transportava alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os estudantes participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia.

Três estudantes e um motorista morreram no acidente. Foram trazidos a Belém os corpos de Welfeson Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia Araújo Cordeiro. Leandro cursava Farmácia; Ana Letícia, Pedagogia; e Welfeson, Produção e Multimídia, que era natural do município de Limoeiro do Ajuru, no interior do Pará. O velório de Ademilson Militão de Oliveira, motorista da Universidade Federal do Pará (UFPA), vítima do acidente da BR-153, é realizado nesta sexta-feira (18) no Auditório Petroni Gurardelli, no campus da universidade em Altamira.