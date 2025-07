Acidente com micro-ônibus da UFPA: dois estudantes permanecem hospitalizados

Vítimas do acidente em Goiás, dois estudantes da Universidade Federal do Pará permanecem em estado grave, porém respondendo aos respectivos tratamentos realizados nas UTIs. A UFPA, por meio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), informou que articulou o custeio do transporte para a ida dos familiares que os acompanham: um deles está sendo acompanhado pela mãe e o outro, pelo irmão.

Essas informações constam do boletim oficial divulgado pela UFPA e atualizado às 20h30 de sexta-feira (18). O acidente com a delegação da UFPA ocorreu na manhã da última quarta-feira, dia 16 de julho, no trajeto para o Congresso da UNE, em Goiânia. Para Belém, vieram os corpos dos estudantes Welfesom Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia Araújo Cordeiro. O corpo do motorista da UFPA, Ademilson Militão, seguiu para Altamira, onde será velado e sepultado.

Os corpos dos três estudantes que morreram no acidente chegaram a Belém na sexta-feira e foram levados à UFPA. E, também na sexta-feira, receberam as últimas homenagens no Auditório Setorial Básico 1, no Campus Guamá. No decorrer da tarde, os familiares registraram o desejo de realizar cerimônias reservadas às famílias. Desta forma, os corpos das três vítimas devem deixar as dependências da UFPA ainda na noite de sexta-feira.

Em respeito às famílias, a UFPA não divulgará os locais e nem os respectivos horários de sepultamento. A quarta vítima do acidente, vinculada ao Campus de Altamira, chegou àquela cidade na tarde de sexta-feira. O velório ocorre no Auditório Petrini Girardeli, no Campus Universitário de Altamira.