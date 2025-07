Acidente com micro-ônibus da UFPA: cerimônia de despedida terminou na noite de sexta-feira

A cerimônia de despedida coletiva realizada no campus da Universidade Federal do Pará, em Belém, foi encerrada por volta das 22h30 de sexta-feira (18). Com apoio logístico e institucional da UFPA, as famílias seguiram para a realização de cerimônias individuais de despedida. Por respeito às famílias, a Universidade não divulgará os locais e horários de sepultamento.

O velório da quarta vítima do acidente, vinculada ao Campus de Altamira, seguiu durante toda a noite no Auditório Petrini Girardeli, no Campus Universitário de Altamira. Na primeira hora, na UFPA, em Belém, o velório foi reservado exclusivamente aos familiares das vítimas. Em seguida, às 18 horas, o espaço se abriu para a presença de amigos e da comunidade acadêmica da UFPA. Na chegada à universidade, por volta das 17h10, os corpos foram recebidos com aplausos por familiares e amigos das vítimas que estavam presentes, além de diversos membros de movimentos estudantis e sociais.

VEJA MAIS:

Transportados em um avião da FAB, foram trazidos a Belém os corpos de Welfeson Campos Alves, Leandro Souza Dias e Ana Letícia Araújo Cordeiro. Leandro cursava Farmácia; Ana Letícia, Pedagogia; e Welfeson, Produção e Multimídia- ele era natural do município de Limoeiro do Ajuru, no interior do Pará.