Pará soma mais de 282 mil casos e 7.018 óbitos de covid-19

Nesta terça-feira (15), por meio do boletim epidemiológico da covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou mais 181 novos casos e três óbitos que ocorreram nos últimos sete dias no estado. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 871 casos e dois óbitos ocorridos em dias anteriores. A atualização foi feita às 18h.



Com isso, 282.719 pessoas já testaram positivo no Pará. Desse total, 263.211 pacientes conseguiram se recuperar, sendo que 699 foram registros de recuperações nas últimas 24 horas. Nos registros de óbitos, 7.018 vidas foram perdidas no estado em decorrência da doença. E a taxa de letalidade, proporção entre o número de casos pelo número de óbitos, é de 2,48%.



Ainda segundo o boletim, 601 casos suspeitos seguem em análise e 40.358 casos que eram suspeitos já foram descartados desde o início da pandemia. Sobre os leitos estaduais exclusivos para covid-19, a taxa de ocupação é de 62,07% para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta, com 77 leitos disponíveis do total de 203 desse tipo; e 38,93% para leitos clínicos, sendo 251 disponíveis do total de 411.