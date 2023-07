O que é o Threads no Instagram? Saiba como funciona a nova rede social de Mark Zuckerberg

A nova rede social da Meta, a empresa por trás do Instagram, Facebook e WhatsApp, já está bombando na web. A plataforma chamada Threads tem atualizações em tempo real e conversas públicas, prometendo ser uma concorrência para o Twitter, já que tem funções semelhantes.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou essa nova rede social logo após Elon Musk limitar o número de posts diários dos usuários do Twitter, causando diversos problemas de navegação e críticas dos internautas. A nova plataforma foi lançada na última quarta-feira (5) em 100 países e, segundo Zurckerberg, atingiu mais de 10 milhões de registros logo nas primeiras horas.

O Threads já está disponível para dispositivos Android e iOS, nas lojas online Google Play Store e App Store. Saiba como funciona, como fazer o login e como baixar a rede social.

Como funciona o Threads?

Assim como o Twitter, Bluesky, Mastodon e Koo, o Threads é uma rede social que permite publicações de links, fotos, vídeos e, principalmente, textos com limites de caracteres. Os posts possibilitam 500 caracteres, além da possibilidade de curtir, comentar e compartilhar outras postagens.

Os usuários podem seguir outros perfis e interagir com eles. Outra função é a possibilidade de decidir quem pode responder às suas publicações: todos, apenas seguidores ou apenas contas mencionadas. A rede social também tem um filtro que oculta termos e comentários, assim como no Instagram.

Apesar das semelhanças com a rede social de Elon Musk, o Threads ainda não tem a ferramenta de trending topics, que mostra os assuntos mais comentados do momento. No entanto, a Meta estuda disponibilizar o recurso em breve.

Como fazer login no Threads?

No Threads, você pode fazer login usando as mesmas informações do Instagram e do Facebook, incluindo foto, bio e link do perfil. Não é possível alterar o nome de usuário diretamente no Threads, ou seja, qualquer alteração deve ser feita diretamente no Instagram, por conta do vínculo.

Além disso, você pode definir se o seu perfil será público ou privado, independentemente das configurações do Instagram. Isso significa que você pode optar por ter uma rede aberta em uma plataforma e uma rede fechada na outra, permitindo uma maior flexibilidade de privacidade.

Logo de início, é possível começar a seguir todos os perfis que você já segue no Instagram e os perfis que ainda não ativaram o Threads. É muito provável que muitas das pessoas que você conhece na rede social de fotos já estejam disponíveis no novo aplicativo, sem a necessidade de conceder permissão ou enviar convites.

Saiba como baixar o Threads no iPhone (App Store)

1. Abra a App Store no seu iPhone;

2. Toque no ícone da lupa no canto inferior direito para acessar a barra de pesquisa;

3. Digite "Threads, an Instagram App" na barra de pesquisa e toque em pesquisar;

4. Localize o aplicativo Threads nos resultados da pesquisa e toque em "Obter" ao lado do nome do aplicativo;

5. Se solicitado, insira a senha do seu ID Apple ou use o Touch ID/Face ID para confirmar a ação;

6. Aguarde o download e a instalação do aplicativo serem concluídos;

7. Após a instalação, abra o aplicativo Threads e faça o login.

Saiba como baixar o Threads no Android (Google Play Store)

1. Abra a Google Play Store no seu dispositivo Android;

2. Na barra de busca no topo da tela, digite "Threads, an Instagram App";

3. Localize o aplicativo Threads nos resultados da pesquisa;

4. Toque no botão "Instalar" no canto superior direito da página do aplicativo;

5. Confirme a ação tocando em "Aceitar" ou fornecendo qualquer permissão solicitada;

6. Aguarde o download e a instalação do aplicativo serem concluídos;

7. Após a instalação, abra o aplicativo Threads e faça o login.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)