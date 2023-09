O paraense Mítico e Igão, do PodPah, estão entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina

Pela segunda vez seguida, Igor Cavalari, o Igão, 27, e o paraense Thiago Marques, Mítico, 33, estão entre as 500 personalidades mais influentes da América Latina. Eles são os criadores e apresentadores do Podpah, um dos principais hubs de conteúdos da internet no Brasil. A lista foi divulgada na última segunda-feira (18) pela Bloomberg Linea, multiplataforma de notícias da Bloomberg Media, conglomerado americano com atuação em diversos segmentos.

Além de Igão e Mítico aparecem na lista ao lado de outros brasileiros como Abílio Diniz (Conselheiro do Carrefour), Edu Lyra (Gerando Falcões), Luiza Trajano (Magazine Luiza), Preto Zezé (CUFA), Anitta, Gisele Bündchen, Mano Brown, Casimiro, Vinicius Jr, Marta, Maria Julia Coutinho, entre outros. Ao todo, 179 brasileiros, entre CEOs, fundadores, presidentes e diretores de empresas, além de atletas, artistas e influenciadores integram a relação da Bloomberg.

Esta é a terceira edição da lista das 500 pessoas mais influentes da América Latina elaborada pela plataforma. Igão e Mítico já haviam sido considerados na mesma lista em 2022.

“São pessoas da região que lideram os setores produtivo, financeiro, artístico, científico e esportivo, do México à Patagônia. Não se trata de um ranking, mas de uma lista “viva” - há 282 novos nomes em relação à edição do ano passado - elaborada pelo comitê editorial para destacar os latinos que estão transformando o mundo”, diz a publicação.