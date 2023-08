Fazendeiro emociona esposa com 1 milhão de girassóis no 50º aniversário de casamento; vídeo

Uma história de amor e dedicação ganhou destaque nos últimos dias, quando o fazendeiro Lee Wilson surpreendeu sua esposa, Renee, com um presente inesquecível no 50º aniversário de casamento do casal. Lee dedicou meses de trabalho em segredo para plantar nada menos que 1,2 milhão de girassóis, especialmente para agradá-la, cuja flor preferida é o girassol. O caso aconteceu no Kansas, nos Estados Unidos.

A celebração das Bodas de Ouro ganhou um toque único e emocionante graças ao gesto carinhoso de Lee. Ele escolheu o girassol como símbolo do presente por saber da paixão que a esposa nutre por essa bela flor e decidiu utilizar todo o seu tempo livre para cuidar da plantação e garantir que o campo estivesse impecável.

Para que a surpresa fosse mantida em segredo, Lee contou com a colaboração do filho do casal na organização do presente. Juntos, eles selecionaram um campo distante da casa da família para cultivar os girassóis, assegurando que Renee não descobrisse o presente antecipadamente.

Lee conduziu a esposa até o local da surpresa. Ao se deparar com o vasto campo de girassóis, Renee ficou emocionada e quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Com lágrimas nos olhos, ela se sentiu verdadeiramente especial diante do espetáculo dos 1,2 milhão de girassóis cuidadosamente plantados por seu marido amoroso.

Como o casal do girassol se conheceu?

Lee e Renee compartilham uma história de amor que remonta à adolescência, quando se conheceram e começaram a namorar aos 16 anos. A trajetória do casal é marcada por um forte vínculo e cumplicidade, e essa surpresa no 50º aniversário de casamento demonstra o quanto o amor deles perdura ao longo do tempo.

Para Lee, o presente já cumpriu seu propósito e a intenção não é transformar o campo em um ponto turístico lucrativo, mas sim deixar registrado o momento memorável que compartilhou com sua amada Renee.