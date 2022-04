Conheça os benefícios e uso do manganês

Absolutamente imprescindível!

Chegamos ao sétimo (e penúltimo) fascículo da coleção “Nosso Minério”, falando sobre o manganês, mineral muito frequente na crosta terrestre. Tão frequente e abundante, que é uma das matérias-primas mais elementares e estratégicas para a indústria.

Olhe ao seu redor: há manganês em quase tudo – das pilhas que alimentam o controle remoto da sua TV; na ração do seu pet à lataria dos carros. Dentro de você também há manganês, uma vez que ele é essencial ao bom funcionamento dos nossos organismos e a deficiência dele, por exemplo, acarreta desde pequenos incômodos, como uma dermatite, até problemas mais sérios como problemas de visão, dificuldades motoras.

Por tudo isso, ele é a estrela desta edição e mergulhamos fundo na lavra, beneficiamento desse insumo tão essencial à produção de bens essenciais (e também os não-essenciais). Segundo dados da área, só no primeiro trimestre de 2021, foram extraídas mais de 110 mil toneladas de manganês – um número que só não foi maior, em função do cenário pandêmico, que tanto restringiu as operações e circulação de pessoas.

Sem mais delongas, vamos fazer esse passeio?

Boa leitura e um domingo melhor ainda!