Manganês traz benefícios para o organimo

Manganês advém do termo em latim “magnes”, que significa “magnético”. O nome nasceu das semelhanças com o cromo e o ferro (embora o manganês seja mais quebradiço). O elemento foi descoberto pelo químico sueco Carl Wilhelm Scheele, no distante ano de 1774, e isolado, meses depois, pelo químico Johan Gottlieb Gahn – que era colaborador frequente de Scheele.

Seu papel é tão fundamental, que é protagonista no desenvolvimento dos diversos processos de fabricação de aço, ferro, alumínio e cobre, além de estar, abundantemente presente, em nossos cotidianos: aproximadamente 90% de todo manganês consumido vão para siderúrgicas como elemento de liga, fato que explica sua presença obrigatória em muito do nosso entorno.

Em excesso ele é prejudicial à saúde. Sem ele, entretanto, o corpo padece – a começar pelo cérebro. Há que se dizer que o consumo ideal, para manter a máquina humana funcionando bem, é entre 2 e 5 mg. Alguns órgãos armazenam naturalmente esse mineral (fígado, rins e até mesmo nossos ossos – aliás, o manganês, em conjunto com outros elementos, são responsáveis por uma longeva saúde óssea), mas, ainda assim, é imprescindível incluí-lo na dieta alimentar.

O manganês, por exemplo, ajuda a controlar as cólicas do período menstrual e é um importante “cofator” à produção de colágeno. Em suma, uma pele viçosa, deve-se, entra tantos outros fatores, à presença equilibrada do manganês na alimentação. Atenção: sua ingestão deve ser rigorosamente acompanhada por médicos e grupos formados por pessoas que têm anemia ou deficiência renal devem consumi-lo com cautela.

Absorção de nutrientes

O manganês, em dose certa, é um aliado à correta absorção de nutrientes – fortalecendo o sistema imunológico como um todo, as células não oxidam facilmente, retardando o envelhecimento e, até, desenvolvimento de alguns tipos de câncer e outras doenças crônicas.

Essencial à absorção de vitaminas do complexo B e também do magnésio, o organismo não cede à pressão alta, tampouco às câimbras e problemas cardiovasculares.

São inúmeros os benefícios e um único conselho: não ingira manganês sem o conhecimento e/ou recomendação expressa de seu médico. Mas, sempre que possível, inclua muitos vegetais/folhas verdes escuras, oleaginosas, beterraba (crua), damascos em seu cardápio.