Município de Terra alta vacina pessoas de 18 a 29 anos

O município de Terra Alta, no nordeste paraense, começou nesta terça (27) a vacinar contra a covid-19 pessoas de 19 a 29 anos sem comorbidades. Com a 1ª dose da Astrazeneca, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde.

Esse cronograma de imunização é executado das 8h às 12h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Documentação necessária: RG, CPF e cartão SUS.

Segundo o Vacinêmtro de Terra Alta, com atualização desta terça, o município já aplicou 4.297 doses, sendo 3.269 com a 1ª e 1.005 com a segunda, além de 23 pessoas que receberam imunizante de dose única.

Até dia 23 de julho, segundo o boletim epidemiológico da Vigilância de Saúde de Terra Alta, 626 casos de covid-19 já foram confirmados na cidade. Desse total, 593 se recuperaram e 26 foram a óbito.