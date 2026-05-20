Xi diz a Putin que hostilidades no Oriente Médio precisam acabar imediatamente

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quarta-feira (20) ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que as hostilidades no Oriente Médio precisam acabar "imediatamente" e que a situação na região chegou a um "ponto crítico". As declarações do líder chinês foram divulgadas pela agência estatal de notícias Xinhua.

Uma eventual retomada dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã seria "inaceitável", segundo Xi, que recebeu Putin no Grande Salão do Povo, em Pequim, nesta quarta. O líder chinês afirmou ainda que a continuidade das negociações de paz é de fundamental importância e que o fim do conflito contribuirá para a estabilização do fornecimento de energia. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.