'Vômito de baleia' faz pescador receber mais de R$ 1 milhão; entenda

Um taiwanês de sobrenome Li encontrou uma pedra de aparência única enquanto pescava em uma praia perto de sua casa. A pedra preta de 4 quilos tinha um cheiro doce e persistente, e o homem decidiu levá-la para casa.

Ele compartilhou sua descoberta com um amigo e enviou pequenas amostras do caroço para a Universidade Nacional de Kaohsiung para teste. A pedra era um amontoado de âmbar cinza, que tem um valor de mercado estimado em 6 milhões de dólares taiwaneses, o equivalente a R$ 1,158 milhão.

Li encontrou a pedra em março, mas só no dia 7 de outubro o professor associado de ciências da vida Cheng Shi-Yie confirmou que o objeto era âmbar cinzento. A verificação foi feita por meio de espectroscopia de ressonância magnética nuclear (NMR). O professor chamou o caso de um achado extremamente raro e valioso.

Cheng explica que o âmbar cinzento é uma substância cerosa secretada dentro dos intestinos dos cachalotes que costuma ser chamada de "vômito de baleia" ou "ouro flutuante". A substância é usada principalmente como fixador na produção de perfumes.

Atualmente, o valor do âmbar cinzento no mercado internacional gira em torno de US$ 50 mil, cerca de R$ 278,5 mil, por quilo. Li disse à imprensa local que está pensando em vender seu achado e usar o dinheiro para despesas familiares.