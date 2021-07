VÍDEO: Mulher é chicoteadas por fazer sexo antes do casamento

Um casal foi chicoteado por fazer sexo antes do casamento. O caso aconteceu na região conservadora da Indonésia, onde esse tipo de castigo faz parte do código penal. Com informações de IG.

A punição deve ser cumprida em praça pública. Foram 100 chibatadas para o homem e para a mulher. E a pessoa que ajudou o casal a achar um local para ter a relação sexual recebeu 75 chicotadas.

Devido ao número de golpes, a mulher chegou a desmaiar e foi carregada para deixar o local. A região ultraconservadora no país do oriente médio puni de forma severa ações como insultos, ingerir bebidas alcoólicas, adultério, sexo fora do casamento e relações homossexuais.