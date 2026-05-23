Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Veja quem do gabinete de Trump já deixou o cargo

Estadão Conteúdo

O governo de Donald Trump sofreu mais uma baixa na sexta-feira, 22, com a saída de Tulsi Gabbard, diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, que renunciou ao cargo para apoiar o marido, recentemente diagnosticado com uma forma rara de câncer ósseo.

Gabbard deixará o cargo após o dia 30 de junho - até lá, segue realizando as funções, que incluem o combate ao terrorismo, por exemplo. Quando ela sair, Aaron Lukas, seu vice, assumirá o cargo de diretor interino de inteligência nacional.

Além de Gabbard, outros nomes importantes do governo Trump já haviam deixado o gabinete anteriormente. Veja a seguir quem são.

Pam Bondi

Bondi era procuradora-geral, responsável por liderar o Departamento de Justiça, que defende o poder Executivo nos tribunais. Ela deixou o cargo em abril de 2026 e foi substituída por Todd Blanche, ex-advogado de defesa de Trump.

Segundo a imprensa americana, Trump estava descontente com a atuação de Bondi em relação aos arquivos do caso Jeffrey Epstein, quando documentos sobre as ações do bilionário e criminoso sexual, morto em 2019, foram liberados após grande pressão popular e do Congresso americano. Alguns arquivos mencionam Trump, que foi amigo de Epstein por anos. Além disso, o presidente americano também estaria descontente com o ritmo lento das acusações feitas pelo Departamento de Justiça contra seus adversários políticos.

No entanto, Trump elogiou Bondi na rede social Truth Social. "Adoramos a Pam, e ela vai assumir um novo cargo muito necessário e importante no setor privado, que será anunciado em breve", disse, ao anunciar a saída dela.

Kristi Noem

Noem ocupava o cargo de secretária de Segurança Interna do país, responsável pelo controle da imigração, uma área de atuação muito visada por Trump. Ela saiu da posição em março de 2026 e o substituto foi Markwayne Mullin.

Apesar de defender fervorosamente as políticas rígidas de imigração do governo, como as deportações em massa e a construção de grandes centros de detenção para imigrantes sem documentos, Noem teria irritado Trump por sua tendência à autopromoção e pelas críticas que recebeu. Ela foi muito pressionada após a morte de dois cidadãos americanos, Renée Good e Alex Pretti, por agentes de imigração em Minnesota em janeiro.

Elon Musk

Homem mais rico do mundo na atualidade, Musk assumiu o comando do "Doge", um departamento recém-criado voltado para gerar economia nas contas governamentais e cortar o que não fosse necessário.

O bilionário assumiu o cargo prometendo uma economia de US$ 1 trilhão, mas as estimativas apontam que os cortes de gastos não chegaram nem perto desse valor, mesmo com a demissão de milhares de funcionários do governo americano e o encerramento de programas como o USAID, que fazia doações para diversos países entre os mais pobres do mundo.

Musk deixou o Doge em maio de 2025 para focar na administração das empresas que possui. O Doge prosseguiu sob o comando de Amy Gleason e a previsão é de que encerre as atividades em 4 de julho de 2026. Após sair do governo, Musk teve uma troca de farpas com Trump nas redes sociais, na qual o empresário mencionou os arquivos Epstein.

Lori Chavez-DeRemer

Chavez-DeRemer comandava o Departamento do Trabalho, o qual deixou em abril de 2026 para trabalhar no setor privado. Ela foi substituída por Keith Sonderling, que era o segundo na hierarquia do departamento.

Chavez-DeRemer havia sido acusada de má conduta no comando do departamento. A polícia da capital americana, o Departamento de Justiça e o advogado do marido de Chavez-DeRemer, Shawn DeRemer, também confirmaram que havia uma investigação policial sobre alegações de agressão sexual pelo marido contra funcionárias do departamento, mas nenhuma acusação chegou a ser formalizada.

Segundo o jornal New York Times, uma investigação foi iniciada para apurar alegações de consumo excessivo de álcool por parte de Chavez-DeRemer no trabalho, de supostas instruções dela à equipe para "dar atenção" aos pedidos de seu marido e seu pai e de mensagens de texto enviadas por seu marido e seu pai aos funcionários do departamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/GABINETE/BAIXA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Veja quem do gabinete de Trump já deixou o cargo

23.05.26 7h17

Israel ataca o Líbano e mata 10 pessoas, incluindo médicos e uma criança, dizem autoridades

22.05.26 20h53

Governo Trump acusa Canadá de criar novas barreiras comerciais com reformulação do streaming

22.05.26 19h17

mudança

Governo Trump anuncia: estrangeiros terão de voltar aos seus países para solicitar o green card

Chamado oficialmente de Cartão de Residente Permanente, o green card é um documento que garante a uma pessoa o direito de morar e trabalhar legalmente de forma permanente nos EUA

22.05.26 16h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

DESAPARECIMENTO

Ativista paraense desaparece após levar água, comida e medicamentos à Palestina

A jovem deixou uma mensagem antes de sumir durante a viagem com a Flotilha Global do Sul

18.05.26 16h57

saúde

OMS declara emergência de saúde pública internacional após novo surto de ebola na África

Casos confirmados e mortes na República Democrática do Congo e em Uganda acendem preocupação com possível propagação internacional da doença

17.05.26 10h21

mudança

Governo Trump anuncia: estrangeiros terão de voltar aos seus países para solicitar o green card

Chamado oficialmente de Cartão de Residente Permanente, o green card é um documento que garante a uma pessoa o direito de morar e trabalhar legalmente de forma permanente nos EUA

22.05.26 16h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda