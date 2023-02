Veja o que se sabe sobre os objetos voadores abatidos por caças

Na região do Lago Huron, perto da fronteira entre EUA e Canadá, os militares dos Estados Unidos derrubaram mais um objeto voador não identificado neste domingo (12). Trata-se do quarto objeto desse tipo interceptado por caças americanos neste mês. A derrubada do enorme balão chinês na costa dos EUA, assim como a interceptação de outros dois objetos menores sobre o Alasca e o Canadá, tem causado preocupações quanto à segurança na América do Norte e agravado as já tensas relações com a China.

No final de janeiro, um incidente ocorreu quando um enorme balão chinês, descrito pelas autoridades de Washington como tendo propósitos de espionagem, voou por dias sobre os céus dos EUA. Em 4 de fevereiro, o balão foi abatido por um jato F-22 na costa da Carolina do Sul.

A China alega que o balão estava realizando pesquisas meteorológicas, enquanto o Pentágono afirma que o objeto tinha uma gôndola com o tamanho de três ônibus e pesava mais de uma tonelada, além de estar equipado com várias antenas e painéis solares suficientes para alimentar sensores de coleta de informações.

Na sexta-feira (10), de acordo com o exército americano, caças americanos derrubaram outro objeto no norte do Alasca, que estava "dentro do espaço aéreo soberano e sobre as águas territoriais dos Estados Unidos".

No sábado, outro abate

As autoridades informaram que o objeto não possuía sistema de propulsão ou controle. No sábado (11), sob ordens de Washington e do Canadá, um caça F-22 americano abateu um "objeto aerotransportado de alta altitude" sobre o Território de Yukon, no centro do Canadá, a cerca de 160 quilômetros da fronteira com os EUA, devido ao risco de representar uma ameaça à aviação civil.

O objeto descrito como cilíndrico e menor que o primeiro balão pelo Canadá, não teve sua origem especulada pela ministra da Defesa canadense, Anita Anand.

Chuck Schumer, o líder da maioria no Senado dos EUA, informado pelo governo Biden após o último incidente, disse no domingo que provavelmente os dois últimos objetos fossem balões, mas muito menores que o primeiro, voando a uma altitude de 12.200 metros. De acordo com funcionários americanos, os dois novos objetos foram descritos como do tamanho de um Fusca.

O que já foi recuperado pelos militares?

As operações de recuperação dos objetos voadores continuam, com equipes militares trabalhando com aviões, barcos e minissubmarinos. No sul da Carolina do Sul, imagens militares já mostraram a recuperação de uma parte considerável do balão, cujos restos foram entregues ao FBI para análise.

Já no Alasca, equipes de recuperação estão lidando com as adversas condições climáticas do Ártico, incluindo vento frio, neve, e luz diurna limitada, para procurar restos do segundo objeto nas águas rasas.

No Território de Yukon, no Canadá, equipes de recuperação apoiadas por uma aeronave de patrulha canadense estão buscando o terceiro objeto. O Pentágono destacou que o FBI está trabalhando em conjunto com a polícia canadense.

Qual a intenção dos objetos voadores?

Autoridades americanas afirmam que o primeiro balão consistia em equipamento de vigilância capaz de interceptar telecomunicações e sua missão era monitorar locais estratégicos no território dos EUA. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, confirmou essa informação. Michael Mullen, ex-chefe do Estado-Maior Conjunto, sugeriu que a China, ou alguns membros de sua liderança militar, estavam tentando intencionalmente minar a visita planejada do secretário de Estado, Antony Blinken, a Pequim.

Alguns analistas acreditam que pode ser o início de um grande esforço de vigilância da China com o objetivo de examinar as capacidades militares estrangeiras em antecipação a possíveis tensões sobre Taiwan. Os EUA afirmam que os balões faziam parte de uma "frota" que já percorreu os cinco continentes.