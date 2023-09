Ufólogo apresenta supostos restos mumificados de criaturas extraterrestres no México

Durante uma apresentação na Câmara dos Deputados do México, o ufólogo e jornalista Jaime Maussan revelou restos mumificados que ele alega serem de criaturas extraterrestres, desencadeando grande interesse na comunidade de entusiastas de óvnis.

Os dois corpos de tamanho pequeno, medindo cerca de 60 cm, foram supostamente encontrados na região das Linhas de Nazca, em Cusco, Peru, em 2015. Eles foram exibidos em caixões com tampas de vidro durante uma assembleia pública para Regulação de Fenômenos Aéreos Não Identificados, organizada pelo deputado Sergio Gutiérrez Luna na Câmara dos Deputados.

Durante a apresentação, Maussan compartilhou vídeos de "óvnis e fenômenos anômalos não identificados" com autoridades dos EUA e membros do governo mexicano antes de revelar os supostos cadáveres alienígenas. Radiografias dos espécimes também foram exibidas, com especialistas testemunhando sob juramento que um dos corpos parecia conter "ovos" e que ambos possuíam implantes feitos de metais raros, incluindo ósmio.

Maussan afirmou que os corpos estão sendo estudados por cientistas da UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México) e que têm mais de 1.000 anos de idade. Ele destacou que essas criaturas não são humanas e que não foram recuperadas de naves espaciais, mas sim encontradas em minas de diatomáceas (algas) e fossilizadas posteriormente.

O ufólogo também alegou que um diretor do Instituto Científico para Saúde da Secretaria da Marinha do México confirmou que o DNA encontrado nos corpos não se relaciona com o código genético humano, com mais de 30% das amostras revelando origem "desconhecida".