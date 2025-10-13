UE: Von der Leyen diz que dia é de 'alívio para o mundo' e reitera apoio à reconstrução de Gaza

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda-feira (13) que a liberação dos reféns israelenses é um momento de alegria para as famílias e "de alívio para o mundo inteiro".

"Isso significa que uma página pode ser virada. Um novo capítulo pode começar", disse ela em uma declaração.

Segundo von der Leyen, a Europa apoia plenamente o plano de paz mediado pelos Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia, e a UE está pronta para contribuir para o seu sucesso com todas as ferramentas à disposição.

"Em particular, fornecendo apoio à governança e à reforma da Autoridade Palestina. Seremos uma força ativa dentro do Grupo de Doadores Palestinos e forneceremos financiamento da UE para a reconstrução de Gaza", acrescentou.