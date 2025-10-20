Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

UE: Kaja Kallas diz que espera aprovar nesta semana novo pacote de sanções contra a Rússia

Estadão Conteúdo

A chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia, Kaja Kallas, disse nesta segunda-feira, 20, que a UE espera aprovar nesta semana o 19º pacote de sanções contra a Rússia. "Infelizmente, não hoje, mas teremos uma reunião de líderes na quinta-feira", afirmou, acrescentando que também há discussões sobre novas medidas para conter a chamada "shadow fleet" - frota de petroleiros usados por Moscou para contornar restrições ocidentais.

Sobre a guerra na Ucrânia, a diplomata destacou que "a Rússia só negocia quando é realmente obrigada a negociar". Ela afirmou ver com cautela os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover um acordo de paz, dizendo que "não vemos a Rússia realmente querendo paz".

Em relação ao Oriente Médio, Kallas avaliou que o cessar-fogo entre Israel e Hamas "passou por seu primeiro teste de resistência" neste fim de semana, e defendeu ações adicionais para garantir o envio de ajuda humanitária e a manutenção da trégua. "Precisamos trabalhar para alcançar uma paz duradoura no Oriente Médio", afirmou.

Alerta à China

Kaja Kallas também disse que o bloco está intensificando o diálogo com seus parceiros do Indo-Pacífico, diante do que classificou como uma nova estratégia de poder da China. "Estamos realmente nos aproximando de nossos parceiros do Indo-Pacífico, especialmente considerando como a China vem usando as cadeias de suprimento como armas. Essa instrumentalização das cadeias de suprimento representa um risco ao comércio global".

As declarações da chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia foram dadas antes da reunião do Conselho de Relações Exteriores da UE, em Luxemburgo.

