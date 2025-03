Turquia: prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, tem prisão preventiva decretada e cargo suspenso

O prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, preso desde a última quarta-feira, 19, teve prisão preventiva ordenada por um juiz neste domingo, 23. Logo após o anúncio, o Ministério do Interior da Turquia suspendeu o cargo de Imamoglu como prefeito, em "medida temporária", conforme publicou o órgão na rede X. Ele é considerado o maior opositor do presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.

A determinação judicial pela prisão do político ocorreu após mais uma noite de protestos em massa contra a sua detenção. Os protestos foram marcados por confrontos entre manifestantes e policiais, em uma onda de manifestações que já é considerada a maior da Turquia em uma década.

Segundo o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, cerca de 343 pessoas foram presas ontem. Eles exigem a libertação do político e alegam perseguição política já que Imamoglu é visto como possível candidato nas eleições de 2028, contra Erdogan.

O político assumiu a prefeitura de Istambul em 2019 e em 2024 teve o mandato renovado. Ele é acusado por corrupção e suporte de organização terrorista em razão de um acordo entre sua legenda, o Partido Republicano do Povo (CHP), e o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), o qual autoridades acusam de ter ligação com grupo terrorista.

*Com agência internacionais