Tufão Saola: vídeo mostra mulher arrastada pela força do vento em Hong Kong

A cidade de Hong Kong, na China, foi tomada pelos ventos do tufão Saola na última sexta-feira (1º). Nas redes sociais, moradores começaram a compartilhar imagens e vídeos de calçadas invadidas pelo mar, árvores caídas nas ruas e veículos presos na forte chuva. Em um dos registros, é possível ver uma mulher que caminhava na rua sendo arrastada pela força do evento e cair no chão.

O vídeo, que mostra a mulher sendo arrastada pelo vento, foi gravado por um morador ainda não identificado. O registro chamou atenção dos internautas que reagiram ao conteúdo. “Morro de medo de estar em um lugar onde tem tufões, furacões e etc, e acontecer isso”, escreveu um.

Assista ao vídeo:

Segundo o Centro Meteorológico Nacional da Chuva, os ventos chegaram a mais de 200 km/h. Milhares de pessoas tiveram que buscar abrigos em cidades no Sul do país e voos também foram cancelados na região.