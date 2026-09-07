Trump sugere renomear estado do Novo México de Nova América

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou nesta segunda-feira, 7, uma série de mapas mostrando a região do território do Novo México renomeado como "Nova América", em mais uma ação que sugere eliminar referências a outros países e reforçar a política dita nacionalista de seu governo.

Em seu perfil na Truth Social, o presidente americano já havia postado ontem um vídeo gerado por inteligência artificial (IA) de si mesmo colando um adesivo escrito "América" sobre a palavra "México" em uma placa de boas-vindas aos visitantes do estado e um mapa com "México" riscado do nome do estado e substituído por "América".

A governadora do Novo México, a democrata Michelle Lujan Grisham, respondeu Trump no X afirmando que o nome do estado não está em debate. "Ele é nosso desde antes dos Estados Unidos existirem", afirmou ela.

As publicações de Trump seguem sua decisão de mudar o nome do Lago Ontário para Lago América no mês passado, depois que as negociações comerciais com o Canadá não chegaram a um acordo. No início de seu mandato, ele assinou um decreto que modificou o nome do Golfo do México para "Golfo da América".