O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump reafirma boas relações com governo da Venezuela e diz estar negociando com Irã

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou nesta quinta-feira, 5, que está com boas relações com o novo governo da Venezuela e que está negociando com o Irã, após as tensões entre os dois países crescer nos últimos dias em torno de negociações previstas para esta sexta.

"Não acho que já vi uma cooperação tão boa assim. Eles estavam com problemas econômicos sérios e está sendo ótimo para eles", disse Trump sobre o governo interino de Caracas. "Acho que eles nos aceitaram". Ele participou do evento religioso Café da Manhã Nacional de Oração, em Washington.

Em relação ao Irã, o presidente americano voltou a dizer que as negociações estão em andamento. Representantes dos dois países devem se reunir nesta sexta-feira, 6, em Omã, de acordo com o chanceler iraniano, Abbas Araghchi. Washington também confirmou o diálogo, após impasses nesta semana sobre local e o formato das negociações.

Trump também comentou sobre as eleições de meio de mandato neste ano, avaliando que se o Partido Republicano conseguir de 20 a 30 cadeiras na Câmara, seu governo terá "muitas facilidades". Ele também defendeu que a Suprema Corte dos EUA dê voto favorável ao governo na questão das tarifas, que ainda não tem data exata para ser julgada pelo judiciário americano.

O mandatário classificou a continuidade de sua política tarifária como "fundamental" para os investimentos e as negociações que os EUA estão realizando. Segundo ele, os EUA não pretendem mais investir no setor de energia eólica e criticou a manutenção desses investimentos por países da Europa.

"Eólicas São um jeito fácil de perder dinheiro. Os países europeus estão se autodestruindo com energia eólica e imigração e muitos deles não são mais reconhecíveis. Logo logo ficará impossível para eles", disse o presidente norte-americano.

