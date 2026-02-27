Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump põe diplomata ligado a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para lidar com governo Lula

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu para lidar com o Brasil um funcionário do Departamento de Estado que tem elos com a ala trumpista mais radical e com o bolsonarismo e se tornou vocal crítico de Luiz Inácio Lula da Silva, durante o auge da crise diplomática no ano passado, que resultou em sanções e no tarifaço.

O escolhido internamente não é um diplomata de carreira, mas o empresário de mídia e estrategista político Darren Beattie, ex-redator de discursos e assessor de Trump na Casa Branca.

A mudança ocorre no momento em que os dois governos discutem preparativos de uma viagem em março, ainda sem data confirmada, do presidente Lula a Washington.

Atualmente, ele já atua na diplomacia e exerce o cargo de alto funcionário no Departamento de Assuntos Educacionais e Culturais. Antes, foi subsecretário para Diplomacia Pública do Departamento de Estado.

Segundo o Estadão apurou dias atrás, ele seria indicado para uma posição que lida com assuntos do Brasil e supervisiona outros países da América do Sul, dentre eles Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. A divisão é chamada de "Brasil e Cone Sul - BSC", dentro do Escritório do Hemisfério Ocidental.

A escolha de Beattie foi confirmada por fontes da chancelaria americana à agência de notícias Reuters. A agência reportou ter ouvido que ele já atua como conselheiro sênior para temas brasileiros.

O Estadão pediu manifestação ao Departamento de Estado sobre quando ele será oficialmente nomeado e assumirá as funções. A resposta de um alto funcionário da chancelaria americana foi: "O Sr. Beattie atua atualmente como conselheiro sênior para Políticas sobre o Brasil no Departamento de Estado e como alto funcionário do Escritório de Educação e Assuntos Culturais, onde continua a promover a agenda de política externa America First. Ele também é o presidente do recém-nomeado Instituto Donald J. Trump para a Paz".

Embora o nome desagrade em Brasília pelo perfil e histórico recente, o governo brasileiro não deve se pronunciar sobre a escolha, por considerar que esta é uma decisão exclusiva do governo Trump.

Ao longo da crise do tarifaço, no ano passado, a reportagem testemunhou diversas vezes interlocutores do governo brasileiro citando Beattie como um dos membros do "gabinete do ódio" dentro do Departamento de Estado. Outro nome é Ricardo Pita, conselheiro sênior no escritório que cuida das Américas.

São funcionários que atuaram próximos de assuntos como as sanções impostas a autoridades do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula, revisavam políticas e coordenavam de perto manifestações públicas por escrito. Eles se reuniram com os líderes da campanha em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles o comentarista e youtuber Paulo Figueiredo e o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente.

"Nada como um dia após o outro, não é @BolsonaroSP? Se a gente fosse desistir no primeiro revés, como fazem os leitores de jornal emocionados, não teríamos nem saído do lugar. O trabalho é de longo prazo. Desejo sucesso ao Darren Beattie", celebrou Figueiredo.

"O presidente Trump e seu governo se opõem firme e enfaticamente ao complexo de perseguição e censura do Juiz de Moraes, violador de direitos humanos sancionado. Que esta última rodada de sanções e restrições de visto da Global Magnitsky sirva como um claro alerta para aqueles que se mostram cúmplices da campanha obscura de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores", afirmou Darren Beattie, em uma das manifestações, quando era responsável por Diplomacia Pública.

Ele baixou o perfil e saiu do radar no fim do ano passado, quando a crise entre os governos passou por uma mudança a partir dos contatos iniciais e de esforços diplomáticos para construir confiança e aproximar Lula e Trump, ocorridos por canais que tentavam justamente driblar o grupo de Beattie. Ele foi designado em outubro para cuidar de assuntos de Educação e Cultura.

A substituta dele nas funções de subsecretária de Diplomacia Pública, Sarah Rogers, confirmou a indicação de forma descontraída no X (antigo Twitter) ao publicar um vídeo que mostra capivara sendo removida de um supermercado brasileiro.

"Mais conteúdo sobre o Brasil como este em breve sob @DarrenJBeattie", escreveu ela na tarde desta sexta-feira, 27.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/BRASIL/DIPLOMACIA/DARREN BEATTIE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA orientam funcionários de embaixada a deixar Israel em meio a tensões com o Irã

27.02.26 15h42

Paquistão diz que bombardeios no Afeganistão deixaram quase 300 mortos e mais de 400 feridos

27.02.26 14h58

caso epstein

Bill Clinton diz que desconhecia crimes cometidos por Epstein em depoimento ao Congresso

A observações foram divulgadas na página do ex-presidente no X

27.02.26 14h47

Alemanha, França e Canadá alertam cidadãos para deixarem Irã e Israel em escalada de tensões

27.02.26 14h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

MUNDO

Cachorro caramelo é único sobrevivente em queda de helicóptero e fica ao lado do corpo do dono

O animal pertencia a um coronel do Peru, que estava a bordo com a esposa e duas filhas. O acidente deixou 15 mortos

24.02.26 21h09

IGREJA CATÓLICA

Restos mortais de São Francisco de Assis são exibidos ao público na Itália

Relíquias do santo padroeiro ficam em Assis por um mês, em homenagem aos 800 anos de sua morte

23.02.26 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda