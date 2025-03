Trump nomeia Susan Monarez para liderar o Centro de Controle e Prevenção de Doenças

O presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou nesta segunda-feira, 24, Susan Monarez como diretora interina do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), depois de desistir de sua primeira escolha para o cargo. Ela deve ser confirmada pelo Senado.

"A Dra Monarez trabalhará em estreita colaboração com nosso GRANDE Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy Jr. Juntos, eles priorizarão a responsabilidade, os padrões elevados e a prevenção de doenças para finalmente enfrentar a epidemia de doenças crônicas e FAZER A AMÉRICA SAUDÁVEL DE NOVO!", escreveu Trump no Truth Social.

A Casa Branca desistiu do Dr. Dave Weldon, ex-congressista, na noite anterior à sua audiência de confirmação, depois que ele perdeu o apoio de senadores preocupados com o fato de ele não ser qualificado para o cargo, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

*Com informações da Dow Jones Newswires