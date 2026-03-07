Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump diz que EUA fizeram "favor" ao atacar Irã e cita destruição de telecomunicações e navios

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Washington destruiu 42 navios da marinha do Irã em três dias e que a ação "tinha que ser feita", ao discursar na Cúpula do "Escudo das Américas" para anunciar uma nova coalizão militar para erradicar os cartéis, neste sábado.

"É um período selvagem, mas estamos indo muito bem, temos feito progressos. Destruímos as telecomunicações, não sei como eles estão se comunicando, mas eles vão conseguir algo", disse.

Ainda em relação ao conflito no Oriente Médio, Trump mencionou que os EUA fizeram "um favor para o mundo" ao atacar Teerã, já que os iranianos são "pessoas más" e estavam perto de possuir uma arma nuclear.

O evento conta com a presença de presidentes e representantes de países latino-americanos como Javier Milei, da Argentina, José Antonio Kast, do Chile, e Nayib Bukele, de El Salvador, dentre outros. Autoridades do Brasil, da Colômbia e do México não participaram do evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ESCUDO DAS AMÉRICAS/CÚPULA/TRUMP/IRÃ/ATAQUES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

GUERRA

Israel divulga vídeo que simula bunker de Ali Khamenei após ataques de EUA e Israel no Irã; veja

Exército israelense afirma que estrutura subterrânea em Teerã foi alvo de bombardeio com cerca de 50 caças; conflito com Irã já dura sete dias

07.03.26 11h19

Trump diz que Irã de 'perdedor do Oriente Médio' e que país 'será atingido com muita força'

07.03.26 10h33

investigação

EUA divulgam entrevistas de jovem que acusa Trump de abuso sexual

A mulher descreveu outros abusos cometidos por Epstein e vários de seus amigos homens.

07.03.26 8h32

Com gasolina em alta e mísseis em baixa, Trump exige rendição do Irã

07.03.26 8h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda