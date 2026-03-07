Trump diz que EUA fizeram "favor" ao atacar Irã e cita destruição de telecomunicações e navios

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que Washington destruiu 42 navios da marinha do Irã em três dias e que a ação "tinha que ser feita", ao discursar na Cúpula do "Escudo das Américas" para anunciar uma nova coalizão militar para erradicar os cartéis, neste sábado.

"É um período selvagem, mas estamos indo muito bem, temos feito progressos. Destruímos as telecomunicações, não sei como eles estão se comunicando, mas eles vão conseguir algo", disse.

Ainda em relação ao conflito no Oriente Médio, Trump mencionou que os EUA fizeram "um favor para o mundo" ao atacar Teerã, já que os iranianos são "pessoas más" e estavam perto de possuir uma arma nuclear.

O evento conta com a presença de presidentes e representantes de países latino-americanos como Javier Milei, da Argentina, José Antonio Kast, do Chile, e Nayib Bukele, de El Salvador, dentre outros. Autoridades do Brasil, da Colômbia e do México não participaram do evento.