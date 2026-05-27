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Mundo

Trump diz que EUA e Irã ainda não alcançaram acordo para encerrar guerra no Oriente Médio

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em comentários durante reunião de Gabinete nesta quarta-feira, 27, que ainda não chegou a um acordo com o Irã e que Washington não está satisfeita com a situação atual. A sinalização acontece depois de a mídia estatal iraniana afirmar que Teerã havia alcançado uma espécie de rascunho de um pacto entre as partes envolvidas na guerra no Oriente Médio.

"O Irã está determinado a chegar a um acordo. Os iranianos querem muito firmar um pacto", acrescentou Trump, ao mencionar que recebeu o apoio de outras nações no conflito, sem nomear os países.

Na ocasião, Trump reiterou que a marinha iraniana está destruída e sugeriu uma fraqueza do Irã na guerra, e deixou em aberto as próximas ações norte-americanas na região. "Talvez voltemos e terminemos, talvez não", disse.

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