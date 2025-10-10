Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump diz que EUA calculam 'grande aumento de tarifas' sobre a China

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 10, que seu governo "está calculando um grande aumento das tarifas sobre produtos da China", em resposta ao que classificou como um movimento "hostil" de Pequim para restringir exportações de elementos estratégicos. Segundo ele, "há muitas outras medidas de retaliação em consideração" contra o país asiático.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou que "coisas muito estranhas estão acontecendo na China", que estaria "se tornando muito hostil" e enviando cartas a governos de todo o mundo para anunciar planos de controle sobre exportações ligadas às terras raras - e "praticamente qualquer outra coisa em que consigam pensar". O republicano afirmou que tais restrições poderiam "travar os mercados e tornar a vida difícil para praticamente todos os países do mundo, especialmente para a própria China".

O presidente disse ter sido procurado por outros países "extremamente irritados", sem citar quais, com o que chamou de "grande hostilidade comercial", acrescentando que o relacionamento entre Washington e Pequim "vinha sendo muito bom nos últimos seis meses", o que tornaria o gesto chinês ainda mais surpreendente, para ele. Trump mencionou ainda que deveria se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, em duas semanas, na APEC, na Coreia do Sul, mas afirmou "não haver motivo para tal" diante da nova postura de Pequim.

Para o republicano, a China "não pode ser autorizada a manter o mundo refém", embora reconheça que os EUA também detêm posições monopolistas muito mais fortes e amplas, que ele "apenas escolheu não usar - até agora". O líder americano disse que, dependendo da resposta chinesa à "ordem hostil" emitida por Pequim, será obrigado a responder financeiramente e que, embora a escalada possa ser "potencialmente dolorosa, será algo muito bom para os Estados Unidos".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/CHINA/TARIFAS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula x Trump

Lula afirma que estabeleceu com Trump 'relação que nunca deveria ter sido truncada'

O presidente voltou a rebater críticas de que ele teria demorado a tentar estabelecer um contato com Trump

10.10.25 12h49

Rubio indicou María Corina Machado ao Prêmio Nobel da Paz antes de ser secretário de Trump

10.10.25 12h13

Netanyahu diz que 20 reféns continuam vivos em Gaza e 28 morreram

10.10.25 10h03

María Corina Machado reage após ganhar o Prêmio Nobel da Paz: 'Estou em choque'

10.10.25 8h59

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda