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Mundo

Trump diz que EUA atacarão Irã 'muito duramente' nesta quinta-feira, 11

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (11) que as forças americanas atacarão o Irã "muito duramente" nesta noite e ameaçou assumir o controle da Ilha de Kharg e de outras infraestruturas energéticas iranianas.

Em publicação na Truth Social, Trump alegou que a Marinha, a Força Aérea, os radares, os sistemas antiaéreos e "a maior parte da capacidade ofensiva" do Irã já foram eliminados. "Os Estados Unidos estarão atingindo o Irã muito duramente esta noite", escreveu.

O presidente também declarou que, em um futuro próximo, Washington tomará a Ilha de Kharg e "outros pontos de infraestrutura petrolífera", assumindo "controle total" dos mercados de petróleo e gás iranianos. Localizada no Golfo Pérsico, a Ilha de Kharg é um dos principais terminais de exportação de petróleo do Irã e um dos ativos mais estratégicos do setor energético do país.

Na mesma publicação, Trump comparou a possível iniciativa à política adotada pelos EUA em relação à Venezuela, afirmando que ela tem funcionado "de forma brilhante" para ambos os países.

EUA e Irã voltaram a trocar ataques durante a madrugada desta quinta-feira, rompendo o acordo de cessar-fogo firmado em abril.

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