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Trump diz que acha que guerra do Irã acabará em breve e que participa de negociação por Ormuz

Presidente dos EUA comentou tensões no Oriente Médio e assinou decretos sobre polissilício e imigração

Estadão Conteúdo
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Donald Trump (Foto MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 6, que acha que a guerra com o Irã vai acabar bem em breve. "Não penso que irão muito longe", apontou, em resposta a jornalistas. Em cerimônia da assinatura de ordens executivas, o republicano disse respondeu ainda que está envolvido na negociação sobre a abertura do Estreito de Ormuz, e que pensa que "estamos indo bem". Segundo ele, a passagem está de alguma maneira aberta considerando as posições da marinha do país.

Questionado sobre munições, respondeu: "temos estoques ilimitados". Mas segundo ele, "queremos mais", e as empresas de defesa estão construindo isso. Trump afirmou que ao longo do governo do ex-presidente Joe Biden, os Estados Unidos entregaram bilhões de dólares para a Ucrânia em munição sem cobranças, o que afetaria o quadro.

Mais cedo, Trump escreveu na Truth Social, em relação aos rumores que questionam os estoques do país, "que os responsáveis pelos vazamentos dessas declarações de traição estão sendo caçados. Serão buscadas penas de prisão de longa duração".

O presidente assinou uma ordem executiva tratando de polissilício. Segundo a Bloomberg, autoridades do governo vinham considerando um atraso de meses na cobrança das tarifas planejadas sobre painéis solares e outros itens que contêm o material - um período de implementação gradual que poderia incentivar uma corrida às importações por parte de empresas de energia renovável que trabalham em projetos nos EUA.

Trump assinou outras ordens executivas que restringem o chamado "turismo de parto" e ampliam a definição de pessoas inelegíveis à cidadania por direito de solo.

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