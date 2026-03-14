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Trump diz em rede social que está reconfigurando a mídia dos EUA

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem na qual se vangloria de uma série de demissões de jornalistas e outras mudanças que ele teria causado na mídia americana.

A imagem, publicada na rede Truth Social, traz o título "Presidente Trump está reconfigurando a mídia" e cita desde medidas tomadas diretamente pelo governo, como o corte no financiamento da National Public Radio (NPR) e da Public Broadcasting Service (PBS), até demissões em massa de jornalistas no The Washington Post e a saída de âncoras críticos a Trump, como Jim Acosta, que deixou a CNN e Chuck Todd, que saiu da NBC.

Desde que tomou posse para o segundo mandato, Trump aumentou as críticas e ameaças à imprensa na tentativa de influenciar na linha editorial dos veículos e obter uma cobertura favorável ao seu governo.

A imagem cita, por exemplo, o acordo que ele fez com o canal de notícias ABC - que aceitou pagar US$ 15 milhões para encerrar um processo em que era acusado de difamar Trump - e um outro acordo feito com a CBS.

A emissora foi processada pelo presidente sob a acusação de ter editado uma entrevista da ex-vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, de modo favorável à democrata que foi a adversária de Trump na eleição presidencial de 2024.

Além de também fazer um pagamento milionário, a CBS concordou em criar o cargo de ombudsman, profissional que faz a mediação entre a redação de um veículo e as críticas e sugestões dos leitores e espectadores. O escolhido para o posto foi o ex-embaixador do governo Trump no Japão.

No ano passado, o presidente dos EUA afirmou que as emissoras de TV deveriam ter as licenças de transmissão revogadas por serem críticas a ele.

"Eu li em algum lugar que as redes de televisão estavam 97% contra mim novamente, 97% negativas, e ainda assim eu ganhei e com facilidade," disse Trump a bordo do Air Force One. "Eu acharia que talvez suas licenças devessem ser retiradas. Isso ficará a cargo de Brendan Carr", declarou Trump em setembro.

Carr é o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês). A atuação do órgão, que fiscaliza as emissoras, também é citada na imagem publicada neste sábado por Trump.

O presidente americano também já ameaçou expressamente revogar as licenças da ABC e da NBC, reclamando da cobertura dos canais sobre seu mandato. Trump disse na ocasião, sem apresentar provas, que elas seriam um "braço político do Partido Democrata".

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