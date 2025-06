Trump convoca reunião de emergência após ataques 'preventivos' de Israel contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma reunião de gabinete de emergência na noite desta quinta-feira (12), após os ataques lançados por Israel contra o Irã, classificados pelo governo israelense como “preventivos”. A informação foi confirmada pela emissora CNN, citando uma autoridade da Casa Branca e duas fontes próximas ao assunto.

De acordo com as fontes, a reunião visa definir a resposta dos Estados Unidos aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Apesar da movimentação na Casa Branca, o site Axios informou que os EUA não participaram da operação militar realizada por Israel.

VEJA MAIS

Trump foi visto deixando o tradicional piquenique do Congresso, realizado na Casa Branca, pouco depois das 20h, sem dar maiores detalhes à imprensa.

Questionado por jornalistas sobre a possibilidade de um novo ataque, Trump disse que a chance de um conflito de grandes proporções “pode muito bem acontecer”, embora tenha evitado usar o termo “iminente”. "Não quero dizer iminente, mas é algo que pode muito bem acontecer", declarou o presidente durante um evento oficial mais cedo.

Na quarta-feira (11), o governo norte-americano começou a evacuar suas embaixadas no Oriente Médio, diante do risco de que os ataques entre Israel e Irã provocassem distúrbios na região.