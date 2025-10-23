Trump compara cartéis de drogas ao Estado Islâmico e fala em operação 'sem precedentes' nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou nesta quinta-feira, 23, os cartéis de drogas ao Estado Islâmico, ao anunciar o que chamou de uma "operação ampla, sem precedentes e historicamente bem-sucedida" para prender e expulsar membros dessas organizações do país. "Deve estar claro para todo o mundo que os cartéis são o Estado Islâmico do Ocidente", afirmou.

Segundo ele, esses grupos "usam extorsão, assassinato e sequestro para exercer controle político e econômico".

Trump voltou a criticar seu antecessor, o democrata Joe Biden, a quem acusou de ter permitido a expansão do crime organizado. "Obrigado, Joe Biden, por deixar que isso acontecesse. Ele entregou nosso país aos cartéis", disse.

O republicano afirmou que, sob seu governo, os Estados Unidos estão "finalmente tratando os cartéis como a ameaça central à segurança nacional que realmente são".

"Governos anteriores tentaram mitigar essa ameaça. Nosso objetivo é eliminá-la", declarou o presidente, acrescentando que "não vamos parar até erradicar a ameaça dos cartéis contra nosso país".

Trump também mencionou ter recebido uma ligação de Jensen Huang, CEO da Nvidia, e de outras pessoas - que não foram mencionadas - sobre a situação de criminalidade em São Francisco. "Me disseram que eles estão conseguindo resolver o problema. Nós poderíamos fazer mais rápido, mas resolvemos dar essa chance", comentou ao reforçar que não enviará tropas para a cidade por ora.