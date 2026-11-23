Trump comemora retorno de CEO da Nvidia com montagem de sutiã feita por IA

Trump elogiou a volta de Huang ao comando da Nvidia e descartou riscos à segurança nacional

A imagem foi criada a partir de uma fotografia de Trump feita em julho de 2024, quando ele sofreu um atentado durante um comício na Pensilvânia ( Foto: Reprodução/Truth Social/G1 )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nesta segunda-feira (23) a decisão do conselho de administração da Nvidia de reconduzir Jensen Huang ao cargo de CEO. Para marcar o retorno, publicou uma montagem feita por inteligência artificial (IA) em que o executivo aparece segurando um sutiã.

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A imagem foi criada a partir de uma fotografia de Trump feita em julho de 2024, quando ele sofreu um atentado durante um comício na Pensilvânia. Em publicação na rede social Truth Social, o presidente classificou a decisão como correta e destacou a importância de Huang para a economia americana.

"O Conselho de Administração da NVIDIA tomou a decisão correta e adequada de reconduzir Jensen Huang ao cargo de CEO. O país precisa da liderança de Jensen na NVIDIA para garantir o sucesso e a prosperidade não apenas da empresa, mas da economia americana", escreveu.

Trump também afirmou, em entrevista à CNBC, que conversou com integrantes do conselho antes da decisão e que o retorno do executivo não representa riscos à segurança nacional.

Entenda o caso

A saída de Huang ocorreu em meio a suspeitas envolvendo Alice Huang, apontada como sua ex-amante. Segundo o jornal The New York Times, ela manteve contato com um funcionário do serviço de inteligência chinês por mais de um ano.

Alice comandou a Megaspeed International, empresa de Singapura investigada por suspeita de contrabandear chips de inteligência artificial da Nvidia para a China. Apesar das suspeitas, o governo americano informou que ainda não há conclusão sobre um possível envolvimento dela em atividades de espionagem.

Pressão pelo retorno

Nas últimas semanas, empresários do Vale do Silício se mobilizaram para defender a volta de Huang ao comando da Nvidia. Entre os apoiadores estavam Elon Musk, presidente-executivo da Tesla e da SpaceX, e Tim Sweeney, fundador da Epic Games.

Os empresários assinaram uma carta aberta pedindo ao conselho que reconduzisse o executivo. Funcionários da companhia também apoiaram a iniciativa.

A proposta enfrentou resistência em Washington. No domingo (22), o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, defendeu mudanças na liderança da empresa.