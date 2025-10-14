Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump anuncia novo ataque dos EUA a embarcação ligada ao narcoterrorismo perto da Venezuela

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que ordenou um ataque letal contra uma embarcação ligada a uma "Organização Terrorista Designada" (DTO, na sigla em inglês) nas proximidades da costa da Venezuela. Em publicação na Truth Social, ele afirmou que a operação foi realizada "sob minhas autoridades permanentes como comandante em chefe" e conduzida pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth.

Segundo Trump, o alvo estava "envolvido em narcotráfico na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA (USSOUTHCOM)" e a inteligência americana confirmou que a embarcação "estava associada a redes ilícitas de narcoterrorismo" e seguia por uma rota conhecida de DTO.

O ataque, disse o presidente, ocorreu em águas internacionais, resultando na morte de seis pessoas a bordo da embarcação. Trump destacou ainda que nenhuma força dos EUA foi ferida durante a ação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

VENEZUELA/EMBARCAÇÕES/ATAQUES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump parabeniza trabalho de Milei na Argentina, e Bessent reforça apoio nas eleições

14.10.25 16h13

Trump volta a falar de 'boa conversa' com Lula e diz que Brics é ameaça ao dólar

14.10.25 15h48

Exército de Israel diz que matou 5 palestinos que se aproximaram de suas tropas em Gaza

14.10.25 15h38

Cessar-fogo entre Israel e Hamas já dá sinais preocupantes, um dia depois de acordo histórico

14.10.25 15h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

irresponsabilidade

Menina de 14 anos morre após cirurgia plástica; mãe e padrasto foram presos

Garota foi submetida a implantes mamários e transferência de gordura para os glúteos. Caso levou à proposta de uma lei que leva o nome da adolescente

08.10.25 17h46

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Golpe de milhões

Mulher engana namorado e afirma que tem câncer terminal para ganhar prótese de silicone

Britânica foi condenada a devolver cerca de R$ 220 mil após inventar vários diagnósticos e receber dinheiro do namorado para tratamentos falsos

07.10.25 16h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda