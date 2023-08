Três pessoas morrem após consumirem milkshakes com bactéria nos EUA

Seis pessoas foram hospitalizadas e três morreram após ingerirem milkshakes contaminados com bactéria em uma filial da rede de fast-food ‘Frugals’, na cidade de Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos.

De acordo com o Departamento de Saúde do Estado de Washington, a contaminação ocorreu devido à máquinas de sorvete não limpas adequadamente. Os equipamentos do restaurante em Tacoma foram encontrados com vestígios da bactéria Listeria, ligadas a um surto de listeriose transmitida por alimentos, que vem acontecendo desde fevereiro no país.

O consumo do alimento resultou em seis internações, entre 27 de fevereiro e 22 de julho, com o falecimento de três pacientes. Entre os sintomas da infecção por Listeria estão febre, dores musculares e problemas intestinais. Segundo as autoridades de saúde, os seis hospitalizados pertenciam ao grupo de risco.

Em nota, a rede de fast-food lamentou profundamente o caso e afirmou a cooperação com as autoridades. “Estamos com o coração partido e lamentamos profundamente qualquer dano que nossas ações possam ter causado”, diz.

“Por precaução com nossos clientes, orientamos que todas as máquinas de milk-shake em nossos outros locais sejam desligadas e amostras dessas máquinas sejam enviadas para testes semelhantes”, completou a nota da rede.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)