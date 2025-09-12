Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trabalhadores sul-coreanos retornam para casa após detenção em operação migratória dos EUA

Estadão Conteúdo

Mais de 300 trabalhadores sul-coreanos detidos durante uma operação migratória nos Estados Unidos retornaram nesta sexta-feira, 12, em voo fretado para se reencontrar com seus familiares. Eles estavam entre 475 pessoas presas em 4 de setembro, em uma fábrica de baterias em construção no complexo da Hyundai, na Geórgia.

A divulgação de vídeos mostrando alguns trabalhadores algemados com correntes nos pulsos, tornozelos e cintura causou indignação pública na Coreia do Sul, aliada próxima de Washington.

O Boeing 747-8i da Korean Air pousou no Aeroporto Internacional de Incheon sob aplausos de autoridades, incluindo o chefe de gabinete presidencial Kang Hoon-sik. Jornalistas e cidadãos receberam os trabalhadores com gritos de "Bem-vindos de volta!". Um deles respondeu: "Estou de volta! Estou livre!"

Um manifestante chegou a abrir uma faixa com a foto do presidente dos EUA, Donald Trump, criticando a repressão migratória, antes de ser contido. O Ministério das Relações Exteriores pediu que a mídia borrasse os rostos dos trabalhadores para preservar a privacidade.

Alguns relataram o choque da operação e as condições severas da detenção. "Ninguém realmente iria querer ficar", disse Jang Yeong-seon, ao comentar a suposta oferta de Trump para que permanecessem.

Outro afirmou que a pior parte foi dividir o quarto "com o banheiro bem ao lado de onde comíamos e dormíamos". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Palavras-chave

EUA

detenção

imigrantes

Hyunday

Georgia

avião

retorno

chegada
Mundo
.
