O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Tiroteio durante jogo de hóquei deixa mortos e feridos em pequena cidade dos EUA

Estadão Conteúdo

Três pessoas, incluindo o suspeito, foram mortas a tiros durante um jogo de hóquei juvenil em Rhode Island na segunda-feira, disseram as autoridades.

A chefe de polícia da cidade de Pawtucket, nordeste dos EUA, Tina Gonçalves, informou aos repórteres que outras três vítimas estão hospitalizadas em estado crítico.

"Aparentemente, foi um ataque premeditado, possivelmente relacionado a uma disputa familiar", disse ela. Gonçalves não forneceu detalhes sobre o suspeito nem sobre a idade das vítimas, embora tenha afirmado que ambas pareciam ser adultas.

As autoridades continuavam tentando juntar o que aconteceu e falar com testemunhas, disse ela. O suspeito teria se matado depois de atirar contra cinco pessoas, dizem testemunhas. A polícia não confirmou o suicídio do homem, ainda não identificado.

O tiroteio aconteceu na Dennis M. Lynch Arena em Pawtucket, a alguns quilômetros de Providence.

Do lado de fora da arena, famílias choravam e jogadores de hóquei do ensino médio ainda uniformizados podiam ser vistos se abraçando antes de embarcarem em um ônibus para deixar a área. As estradas ao redor da arena foram fechadas enquanto uma forte presença policial permanecia e helicópteros voavam sobre a área.

Pawtucket está localizada ao norte de Providence e logo abaixo da fronteira do estado de Massachusetts. Uma cidade de pouco menos de 80.000 habitantes, Pawtucket até recentemente era conhecida como a sede da Hasbro.

