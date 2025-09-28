Tiroteio deixa feridos em igreja mórmon em Michigan, nos EUA

Um tiroteio deixou feridos na manhã deste domingo, 28, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de Michigan, nos Estados Unidos. De acordo com a Fox News, entre seis e oito pessoas foram atingidas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Segundo a polícia local, o atirador também foi ferido e não representa mais perigo.

O New York Times informou que o culto da igreja mórmon de Grand Blanc, um subúrbio de Flint, no estado do Michigan, começou às 10h e o tiroteio foi reportado às autoridades pouco antes das 11h.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram fumaça e veículos de emergência perto do local.