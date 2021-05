Tiroteio deixa dois mortos e mais de 20 feridos em salão de eventos na Flórida

Duas pessoas morreram e uma estimativa de 20 a 25 ficaram feridas em um tiroteio do lado de fora de um salão de banquetes no sul da Flórida. O tiroteio começou na manhã deste domingo no El Mula Banquet Hall, no noroeste do condado de Miami-Dade, perto de Hialeah, disse a polícia a meios de comunicação.

O salão de banquetes foi alugado para um concerto. Três pessoas saíram de um SUV e abriram fogo contra a multidão do lado de fora, disse o diretor de polícia Alfredo "Freddy" Ramirez III. As autoridades acreditam que o tiro foi direcionado.

"São assassinos a sangue frio que atiraram indiscriminadamente contra uma multidão e buscaremos justiça", disse Ramirez em um tweet.

Duas pessoas morreram no local, segundo a polícia. Cerca de 25 pessoas foram a vários hospitais para tratamento. Nenhuma prisão foi anunciada imediatamente.

"Este é um ato desprezível de violência armada, um ato covarde", Ramirez disse ao jornal

.