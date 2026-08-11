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Terremoto na Colômbia já causou ao menos 224 mortes; mais de 3 mil pessoas estão desaparecidas

Após terremoto de magnitude 7.4, equipes de resgate buscam por sobreviventes em cidades como Cali, Pereira e Manizales.

Estadão Conteúdo

O forte terremoto que atingiu a Colômbia na segunda-feira, 10, já matou ao menos 224 pessoas, de acordo com a agência de notícias Reuters, com dados atualizados até as 14h30 (de Brasília). O fenômeno danificou centenas de edifícios no oeste do país e desencadeou uma busca frenética por sobreviventes.

As operações de busca e resgate foram retomadas nesta terça-feira, 11, em dezenas de cidades e municípios do oeste da Colômbia. O terremoto deixou mais de 3 mil pessoas desaparecidas, muitas delas presas sob os escombros.

O tremor de magnitude 7,4 foi o mais potente registrado na nação sul-americana na última década, segundo o Serviço Geológico da Colômbia.

O presidente da Colômbia, Abelardo De La Espriella - que havia assumido o cargo apenas três dias antes do tremor -, declarou estado de emergência e afirmou que lideraria pessoalmente a resposta ao desastre.

Onde ocorreu o terremoto?

O epicentro do tremor, segundo o Serviço Geológico dos EUA, situou-se a cerca de aproximadamente 4,8 km a leste de San José del Palmar - uma cidade de cerca de 5.000 habitantes na região de Chocó, uma das áreas mais pobres da Colômbia.

O tremor, ocorrido por volta das 7h34 (horário local), foi sentido em grande parte do país, embora o impacto tenha sido mais severo nas cidades situadas no sopé dos Andes.

Relataram-se danos significativos em Cali, a terceira maior cidade do país, com cerca de dois milhões de habitantes. As cidades de Pereira e Manizales - polos da região cafeeira colombiana, cada uma com cerca de 500.000 habitantes - também foram fortemente atingidas.

As duas maiores cidades do país - Bogotá, a capital, e Medellín - parecem ter escapado dos piores danos. No entanto, moradores dessas cidades e de outras partes do país relataram um tremor intenso.

Cerca de 1,6 mil edifícios em toda a região foram relatados como danificados ou destruídos. Soldados, equipes de resgate e familiares vasculhavam os escombros, passando grandes pedaços de concreto manualmente ao longo de filas de voluntários.

O terremoto também foi sentido em países vizinhos, incluindo Panamá, Equador e Venezuela, embora não tenha havido relatos de danos graves.

Quantas pessoas morreram ou ficaram feridas?

O terremoto matou pelo menos 224 pessoas, segundo a agência Reuters até as 14h30.

Esforços de resgate estavam em andamento em toda a região oeste da Colômbia. Em Cali, o prefeito Alejandro Eder afirmou que as equipes de emergência concentravam seus esforços em localizar pessoas nos escombros de 10 prédios que desabaram. O prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, disse que a cidade se preparava para enviar equipes de resgate para as localidades mais atingidas.

Pesquisadores afirmam que não está claro por quanto tempo as pessoas conseguem sobreviver presas sob os escombros após um terremoto. No entanto, alguns especialistas apontam a existência de uma janela de tempo "de ouro" - de 72 horas - durante a qual é possível salvar o maior número de vidas.

Qual foi a gravidade dos danos?

O terremoto danificou quase 5.000 casas - com 387 sendo destruídas - e provocou o desabamento de 61 edifícios, informou a agência de ajuda humanitária da ONU.

De La Espriella afirmou que 18 centros de saúde e 52 escolas também sofreram danos.Em Cali, pelo menos 26 edifícios desabaram, deixando pessoas presas em seu interior, segundo o prefeito da cidade. Em Calima El Darién, uma localidade ao norte de Cali, um hospital desabou e outro ficou sobrecarregado com o número de vítimas.

Também foram registrados danos generalizados, incluindo pilhas de escombros de prédios que ruíram, em Pereira e Manizales. Vários aeroportos no oeste da Colômbia, incluindo os de Pereira e Manizales, figuraram entre as estruturas danificadas, segundo a autoridade de aviação civil colombiana.

O órgão informou ter suspendido as operações em alguns aeroportos até que os danos estruturais pudessem ser avaliados.

Como o novo presidente da Colômbia reagiu?

O terremoto é o primeiro grande teste para De La Espriella, um advogado de direita sem experiência política anterior que tomou posse na sexta-feira, 7, após vencer a eleição presidencial em junho.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira, ele afirmou ter cancelado seus planos de viagem para seguir a Bogotá, onde disse que "assumiria pessoalmente a liderança" da resposta à emergência.

"Vocês não estão sozinhos", escreveu ele, dirigindo-se às pessoas afetadas pelo desastre. "O Estado está presente e agindo."

*Com agências internacionais

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