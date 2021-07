Tempestade tropical Elsa ganha força em direção ao centro-sul de Cuba

A tempestade tropical Elsa ganhou força na noite desse domingo (4), quando seu centro se aproximou do centro-sul de Cuba. O governo da ilha caribenha emitiu alertas de furacão para as províncias de Cienfuegos e Matanzas.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) previu que o Elsa ficará um pouco mais forte antes de chegar a Cuba.

Mais cedo no domingo, o Elsa chegou ao leste cubano, açoitando palmeiras com ventos intensos e causando chuvas constantes em partes do litoral sul.

Sediado em Miami, o NHC disse que dados de uma aeronave indicaram ventos contínuos máximos de cerca de 100 quilômetros por hora e rajadas mais fortes. No sábado, a entidade rebaixou o Elsa, antes classificado como furacão.

Um furacão é caracterizado por ventos de ao menos 121 quilômetros por hora.

"Há muito vento e ondas de um metro ou mais", disse Wilfredo Muñoz López, que aluga quartos a turistas em Cabo Cruz, por telefone. "Ninguém está nas ruas. Todos estão em casa ou em abrigos, já que acreditamos que ficará pior."

Meteorologistas locais estão alertando para chuvas intensas durante dias, e as piores atingirão o centro e talvez o oeste de Cuba.

"Não há muito vento, mas muita chuva, mesmo para essa área", disse a dona de casa Misladi Pulgar, no sopé das montanhas de Sierra Maestra, mais continental do que Cabo Cruz. "Eles retiraram todos que moram perto dos rios e reservatórios.